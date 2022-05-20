Gölbaşı Belediyesi 19 Mayıs ruhunu en coşkulu haliyle yaşattı

Gölbaşı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Gölbaşı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yine coşkulu bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü’nün Atatürk Sahil Parkı’ndaki etkinliklerinde bayrak gösterisi ve klasik araç turu yapıldı. Tören alanına Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi adına çelenk konulmasının ardından Gölbaşı Belediye Spor’un Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu’nda yaptığı gösteriler ve Tunafen Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği bayrak yarışı ile devam eden program keyifli anlara sahne oldu. Ödül töreni ve müzik dinletisi sonrası Gölbaşı Belediye Başkanı’nın önderliğinde 35 klasik araç ile Atatürk Sahil Parkı’nda başlayan ve yine parkta biten Gölbaşı turu vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 103. yıla yakışır bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyleyerek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelemizin 103. Yılında Türk gençleri olarak bu ölümsüz günü onurlandırmak için elimizden geleni yaptık. Gösteriyle ve emekleriyle bugüne anlam katan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.