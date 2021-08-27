Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten yaz okullarına ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz spor okullarını ziyaret ederek, öğrenciler ile buluştu.

Futbol, kick boks, judo, jimnastik, güreş, tekvando branşlarında eğitim veren yaz spor okullarını ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Yaz okullarında öğrencilerimiz dilediği branş da eğitim alma hakkına sahip oluyor. Çocuklarımıza 6 branşta spor eğitimi veriyoruz. Dersler, alanlarında uzman ve tecrübeli hocalar eşliğinde yapılıyor. Hedefimiz çocuklarımızın sportif yeteneklerini geliştirmek. Yaz okulumuz sayesinde yetenekli sporcuları spor kulübü bünyesinde değerlendirerek lisanslı futbolcular yetiştiriyoruz. Şehit ve gazi çocuklarımıza ücretsiz vereceğimiz kurslarımıza bütün öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

Spora verdiği önemi her fırsatta dile getiren Başkan Şimşek, “Çocuklarımızın, gençlerimizin spor dalları ile ilgilenmesi bizler için çok önemli. Sizler geleceğin yıldızları olacaksınız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiniz günlerin gelmesi ve bizlere farklı branşlarda gurur yaşatmanız en büyük temennimiz” açıklamasında

bulundu.