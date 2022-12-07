Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Bakan Ersoy’a ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, turistik ilçe olarak da nitelendiren Gölbaşı’ndaki doğal güzellikler ve yapılan projeler hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a bilgi verip, fikir alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Şimşek, kendisini makamında misafir eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a; turizme yeni kazandırılacak olan, oluşumu 1 milyon yıl öncesine dayanan, sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı, kendi kendini sürekli yenileyen özelliğiyle içerisinde 10 ve 15 günde bir yeni sarkıtlar oluşarak fark oluşturan Tulumtaş Mağarası hakkında bilgi verdi.

Gölbaşı’nın doğal güzellikleri ve ilçenin önemli unsurlarından olan göllerin de altını çizen Şimşek, göl etrafında yapılan dinlenme alanları ve düzenlemelerle beraber göl çevresinin uğrak yeri haline gelerek vatandaşların burada keyifle zaman geçirdiğini vurguladı.

Görüşmede spor turizmine de dikkati çeken Belediye Başkanı Şimşek, “İlçemizi markalaştıran, dünyanın her yanından insanı Gölbaşı’na çekerek, konaklatarak esnafımıza da katkı sağlayan; önemli sporcuları Gölbaşı’mızda buluşturan, 2023 yılında 6 tane dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak Uluslararası Bilardo Kompleksimiz ve ilçemize değer katıp fark oluşturacak projelerimiz hakkında Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a bilgi verip fikir alışverişinde bulunduk. İlçemizi markalaştırma ve global ölçekte tanıtma yolundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Anlattığımız projeler hakkında memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ileten, bizleri sıcak şekilde karşılayarak makamında misafir eden Bakanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.