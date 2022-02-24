Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, tarihi Tulumtaş Mağarası’nı ziyaret etti

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Tulumtaş Mağarası’nı ziyaret etti, tarihi mağarada incelemelerde bulundu.

Tarihi önemi ile kültür ve turizm alanında Gölbaşı için önemli bir değer olan Tulumtaş Mağarası’nı ziyaret eden Başkan Ramazan Şimşek ”1992 yılında gün yüzüne çıkan Tulumtaş Mağaramızı turizme kazandırmak için tüm gücümüzle çalıştık. Oluşumu 1 milyon yıl öncesine dayanan böylesine önemli bir mağaranın Gölbaşı’nda bulunuyor olması bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

“Gölbaşı’nın gelişmesi ve kalkınması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız”

Tulumtaş Mağarası’nın turizme kazandırılması için büyük çaba gösteren Gölbaşı Kaymakamlığı’na ve Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan’a teşekkür eden Başkan Şimşek “Bizler el ele vererek vatandaşımıza hizmet etmek, sosyal ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek için Gölbaşı Belediyesi olarak verdiğimiz mücadeleyi artırarak devam ettireceğiz. Gölbaşı’nın gelişmesi ve kalkınması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” açıklamasında bulundu.