Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, "İlçe Ocaklar Futbol Turnuvası" açılış maçına katıldı

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İlçe Ocaklar Futbol Turnuvası"nın açılış maçına katıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel ve Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Umut Ceylan, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İlçe Ocaklar Futbol Turnuvası"nın açılış maçına katıldı. Gölbaşı Belediyesi Spor Tesislerinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın başlama vuruşunu Şimşek ve Yüksel yaptı. 1. tur eleme maçlarında Gölbaşı-Nallıhan, Etimesgut-Pursaklar Ülkü Ocakları mücadele etti.