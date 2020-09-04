Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Zabıta Haftasını kutladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Zabıta Teşkilatının 194. kuruluş yıldönümü nedeni ile Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftci ile bir araya gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, özellikle korona virüs salgını sürecinde özveri ile çalışan zabıtalara Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftci nezdinde teşekkür ederek “’Zabıtamız Gölbaşı Belediyemizin aynasıdır. Zabıtamız gece gündüz demeden fedakârca çalışarak, Belediyemizi en iyi şekilde temsil eder. Zabıtamızı gerek çalışmalarından dolayı gerekse salgın süresindeki başarılarından dolayı teşekkür ediyor, Zabıta Haftalarını kutluyorum” dedi.

Belediyemizin yapı taşısınız

Zabıtaların belediye ve vatandaşlar arasındaki köprü görevini de gördüğünü sözlerine ekleyen Ramazan Şimşek “Zabıta teşkilatımız, yaptığı çalışma ve denetimlerle halkımızın esenliği için bütün gayretleri ve çabaları ile hizmetlerini sürdürüyorlar. Güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlamanın yanında, kentsel gelişimimize de çok büyük katkılar sağlıyorlar. Gölbaşı Belediyesi zabıta teşkilatı nezdinde Türkiye’nin dört bir yanında görevlerini sürdüren bütün zabıtalarımızın günü kutlu olsun” diye konuştu.