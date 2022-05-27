Göksu 2. Etap Dinlenme Alanı Başkent’e kazandırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut ilçesinde 177 bin metrekareden oluşan ‘Göksu 2. Etap Dinlenme Alanı’nın yapımına başlayacaklarını açıkladı.

“Yeşilin Başkenti” projesi çerçevesinde kente yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinde 177 bin metrekarelik alanı daha yeşil alana dönüştürecek. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ihalesi tamamlanan Göksu 2. Etap Dinlenme Alanı’nda kısa süre içinde yapım çalışmaları başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “İklim krizine karşı dirençli bir Ankara için bugün adımlarımızı sıklaştırıyoruz. Yeşilin Başkenti vizyonumuzla Etimesgut ilçemizde 177 bin metrekareden oluşan ‘Göksu 2. Etap Dinlenme Alanı’ yapımına başlıyoruz. Çocuklarımıza yaşanabilir yarınları miras bırakacağız” dedi.

Lodumlu Mahallesi Parkı, Eryaman Gökay Caddesi Parkı ile Alacaatlı Mahallesi Lavanta Parkı’nın yapım çalışmaları da hızlandırıldı.

Bölgede yaşayanlar nefes alabilecek

Kafe, yönetim binası, iki adet büfe, iki adet su deposu, mescit, çocuk oyun alanları, bisiklet yolu, koşu yolu, spor alanları, basketbol sahası, tenis kortu, futbol sahası, bisiklet parkuru, spor alanları işletme binası, çok amaçlı salon, lavabo ile güvenlik kulübesinin yer alacağı dinlenme alanında toplam yeşil alan büyüklüğü ise 103 bin metrekareden oluşacak. Bölgede yaşayanların nefes alabileceği Göksu 2. Etap Dinlenme Alanı’nın 2023 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.