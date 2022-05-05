Gökay Caddesi Parkı haziran ayında açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi’nde 41 bin 600 metrekarelik alanda başlatılan Gökay Caddesi Parkı’nın çalışmalarında sona yaklaşıldığını duyurdu.

Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi’nde 41 bin 600 metrekarelik alanda başlatılan Gökay Caddesi Parkı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Basketbol ve voleybol sahaları, köpek gezdirme alanı, çocuk oyun alanı, bisiklet macera parkuru, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, fitness alanları, kaykay pisti, oturma ve dinlenme alanlarının yer aldığı parkı hizmete açmaya hazırlandıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara yeşilin de başkenti olacak demiştik. Bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eryaman’da 41 bin 600 metrekarelik alana yaptığımız Gökay Caddesi Parkı’nın açılışını haziran ayında yapacağız” dedi.