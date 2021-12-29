Girişimcilik ve İnovasyon’u Mamak Füzyonla öğrendiler

Yenilik ve gelişim odaklı çalışmalarına ve bu alanda ev sahipliği yapmaya devam eden Mamak Füzyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Ofisler ile "Girişimcilik ve İnovasyon" eğitimi ile alanında uzman konuşmacılarla, 6 üniversitenin öğrencilerini bir araya getirdi.

2 gün süren etkinlikte Türkiye’de ve dünyada sosyal girişimcilik, proje hazırlama, Fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili konuları ele alındı.

Eğitimlerde, Türkiye’de ve Dünya’da Sosyal girişimciliği Joon & Impact Hub Ankara Kurucu Ortağı Duygu Vatan Proje hazırlama ve yönetimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ic Hastaliklari AD Fizyopatoloji BD Nuray Yazıhan, Fikri ve sınai mülkiyet haklarını OSTİM Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Gökhan Topal, İnovasyon Kültürünü HAVELSAN Yeni Teknolojiler Lideri Tolga Erol, İnovasyon Ekonomisi eğitimini Karbon.Solitions ve EDELKRONE kurucusu Kadir Köymen, Kamuda Girişimciliği Mamak Füzyon Genel Müdürü Emre Tümer olmak üzere tecrübelerini aktaran konuşmacılar, Mamak Füzyon’da girişimciliğe meraklı öğrenciler ile buluştu.