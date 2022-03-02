Sincan Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce Sincan Kültür Merkezi’nde ‘Gezici Kütüphane Çalıştayı’ düzenlendi.

Sincan Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği iş birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce Sincan Kültür Sanat Merkezi’nde ‘Gezici Kütüphane Çalıştayı’ düzenlendi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile çok sayıda milletvekili ve davetlinin katıldığı programda gezici kütüphaneler hakkında bilgi verildi. Gezici kütüphanelerin pandemide insanların ihtiyacını giderdiğini söyleyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ”İçerisinde bulunduğumuz yapı henüz açılmış değil. Gezici kütüphane meselesi pandemide çok daha farklı bir anlam

ifade etti. İnsanların evlerinden çıkmakta zorlandığı bu süreçte gezici kütüphaneler insanların adresine giderek kitap ihtiyaçlarını karşıladılar” diye konuştu.

“Türkler okumaz tezini çürüttük “

Kütüphaneye üye sayısının 6 bin 500’den 65 bine yükseldiğini belirten Ercan, “Yıldır öylesine işbirliği içerisinde çalışıyoruz ki başımızda gençlere, eğitime ve kitaba çok önem veren bir Cumhurbaşkanımız var. Çok faydalarını görüyoruz. Birlikte 7 tane kütüphane yaptık ve kütüphaneye üye olma sayısını 6 bin 500’den 65 bine çıkardık. Türkler okumaz tezini çürüttük. Bir şehir kütüphanesiyle bu işi taçlandırmak istiyoruz. Biz Sincan’ı kültürün, sanatın, sporun merkezi yapmak istiyoruz. Çalışmalarımızla 105 bin genç için ne yapsak azdır diyoruz. Sağlam adımlarla yürümeye devam etmek istiyoruz. Şimdiden çalıştaya katkı verecek bütün misafirlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Program müzik dinletisinin ardından sona erdi.