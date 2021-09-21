Genco Erkal yeniden Çankayalılarla

Usta tiyatrocu Genco Erkal, Ekim’de yeniden Çankayalılarla buluşuyor. Nazım Hikmet’in eserlerinden uyarlanan "İnsanlarım" oyunu ile Erkal, 1 Ekim’de sahnede olacak.

Çankaya Belediyesi sanata ve sanatçıya desteğe devam ediyor, usta tiyatrocu Genco Erkal, Ekim’de yeniden Çankayalılarla buluşuyor. 11 Eylül’de Ahmed Arif’in eserlerinden uyarlanan "Şahdamarım" oyunu ile Anıtpark’ta sahne alan Erkal, 1 Ekim’de bu kez Nazım Hikmet’in yapıtlarıyla oluşturulan "İnsanlarım" oyunu ile Çankayalı sanatseverlerin karşısında olacak.

Koru Mahallesi’nde yer alan Arcadium AVM’nin otoparkını açık hava tiyatrosuna dönüştürecek olan Çankaya Belediyesi, usta oyuncu Genco Erkal’ı bir kez daha Çankayalılarla buluşturacak. Ücretsiz oyun, 1 Ekim saat 20.30’da sahnelenecek. Genco Erkal’ın açık hava sahne arayışı çağrısına belediye olarak hemen cevap verdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Pandemi döneminde zor günler yaşayan sanatçılarımızın yanında olduk. Tiyatro oyunlarını satın alarak sanatseverlerle buluşturduk. Tiyatromuzun duayen ismi Genco Erkal’ın çağrısına kayıtsız kalamazdık. Usta sanatçımızın iki güzel oyunu önce Anıtpark’ta, şimdi de Koru Mahallesi’nde Çankayalı komşularımızla buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Genco Erkal’ın Nazım Hikmet’in yapıtlarından uyarladığı "İnsanlarım" oyunu, dünya şairi Nazım’ın Bursa Cezaevi’nde geçirdiği yılların öyküsünü anlatıyor. Oyunun kurgusu içinde Memleketimden İnsan Manzaraları, Kuvayı Milliye Destanı, Şeyh Bedreddin Destanı, Taranta - Babu’ya Mektuplar’dan bölümler ve o dönemde yazılmış şiirler ve mektuplar yer alıyor.