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Gençler’den maçta evlenme teklifi

Eryaman Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği-Manisa FK müsabakasının devre arasında tribünlerde sürpriz evlenme teklifi yaşandı.

ANKARA 29.08.2021, 21:47
Gençler’den maçta evlenme teklifi

Eryaman Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği-Manisa FK müsabakasının devre arasında tribünlerde sürpriz evlenme teklifi yaşandı.

TFF 1. Lig 3. hafta oynanan Gençlerbirliği - Manisa FK müsabakasında devre arası tribünde sürpriz evlenme teklifi yaşandı. Sürpriz evlenme teklifi yapan Kubilay Öz’ün teklifine taraftarların da “Evet desene Esra” tezahüratları sonrası Esra Uslu “Evet” yanıtını verdi.

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