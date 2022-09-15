GençKonfed Başkanı Okudan: "Gençlerdeki inançlılık oranı yüzde 78"

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GençKonfed) Başkanı Bilal Okudan, yaptıkları ankete göre ‘gençler inançsızlaşıyor’ iddiasının ankette çıkan ’yüzde 78 inançlı genç oranı’ ile çürütüldüğünü ifade etti.

GençKonFed Başkanı Okudan, gazeteci Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayına katılarak, GençKonfed tarafından yapılan sıkça gündeme gelen dini inanç, tarihi şuur gibi konuları içeren anket çalışması hakkında bilgiler verdi. GençKonfed’in Türkiye’ye katkı sağlayacak projelerinden de bahseden Okudan, farklı üniversitelerden 250 öğrencinin katılımıyla yapılan anket çalışması hakkındaki dini inanç sorusuna yanıt verdi. Okudan, ‘Gençler inançsızlaşıyor’ iddiasının ankette çıkan ’yüzde 78 inançlı genç oranı’ ile çürüdüğünü kaydetti.

Gençlerin hangi amaçla ve hangi sosyal medya platformunu kullandığı hakkında ankette yer alan verileri açıklayan Okudan, “Verilerimize göre gençlerin çoğu sosyal medyayı eğlence amacı ile kullanıyor. En çok kullanılan platform ise Instagram” dedi.

Gençlerdeki tarih şuurunun ve geçmişleriyle duygusal bağlarının ortaya atılan iddiaların aksine hala yüksek oranda bulunduğunu belirten Okudan, “Gençler, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurmuş olduğu cumhuriyete bağlılar, cumhuriyet çocukları ve aynı zamanda Osmanlı torunları olarak da geçmişlerini unutmadılar” diye konuştu.