Genç Kızılay’ın çevreci gençleri

Genç Kızılay Kızılcahamam Şubesi’nin gönüllü gençleri kent ormanında çevre temizliği yaptı.

Sıfır Atık Şehri ve Temiz ilçe çevreci gençler diyerek Kızılcahamam kent ormanında temizlik yapmaya devam eden Genç Kızılay Kızılcahamam Şubesi’nin gönüllü gençleri, topladıkları geri dönüşüm atıklarını sıfır atık tesislerine teslim ederek hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sağladı.