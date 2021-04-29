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Genç Kızılay’a plaket

Kızılcahamam Devlet Hastanesi Başhekimi Kemal Akın ve Başhemşire Nurdan Altunaydan, Genç Kızılay Kızılcahamam Şube Başkanı Yaşar Yılmaz’ı ziyaret ederek, bir plaket takdim ettiler.

ANKARA 29.04.2021, 14:42
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Genç Kızılay’a plaket

Kızılcahamam Devlet Hastanesi Başhekimi Kemal Akın ve Başhemşire Nurdan Altunaydan, Genç Kızılay Kızılcahamam Şube Başkanı Yaşar Yılmaz’ı ziyaret ederek, bir plaket takdim ettiler.

Türk Kızılay ve Genç Kızılay Kızılcahamam Temsilciliğini ziyaret eden Kızılcahamam Devlet Hastanesi Başhekimi Kemal Akın ve Başhemşire Nurdan Altunay, Genç Kızılay’ın Kızılcahamam’da yapmış olduğu çalışmalarından dolayı tebrik ederek, Şube Başkanı Yaşar Yılmaz’a plaket takdim ettiler. Yılmaz, Başhekim Akın ve Başhemşire Altunay’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Türk Kızılay ve Genç Kızılay olarak Devlet Hastanesi için yapılması gereken ne varsa her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
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