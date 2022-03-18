Geleceğin Vecihi Hürkuş’ları Pursaklar’da yetişiyor

Ankara Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, maket uçak yapımını öğrenerek, ilk uçak modelini tamamlamanın heyecanını yaşadı.

Nezaket Okulu öğrencileri, düşünme ve tasarlama ufuklarının açılması ve genişlemesine yardımcı olmak, hayal dünyalarındaki uçağı ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte bir yandan el becerilerini geliştirirken, bir yandan da estetik açıdan güzel eserler ortaya koydu.

Yapılan etkinliklerle eğitmenlerin çocuklara havacılığı sevdirmeyi amaçladıklarını aktaran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, minik öğrencilerin el becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Çocukların eğlenirken öğrenmenin tadına vardıklarını aktaran Çetin etkinlikler hakkında, "Öğretmenlerimiz çeşitli etkinlikler yaparak çocuklarımızın, el becerilerini ve yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmak adına büyük gayret gösteriyorlar. Bu kapsamda öğrencilerimiz ilk maket uçak yapım çalışmalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Çocuklarımız, kendi uçaklarını tasarlayarak Vecihi Hürkuş’u canlandırdılar. Geleceğin mühendisleri ve bilim adamları olma yolunda ilk adımlarını atan öğrencilerimize, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.