Geleceğimiz yeşersin diye organik fide

Gölbaşı Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş yerli tohum geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla ata tohumlarından üretilen fideleri vatandaşlar ile buluşturacak.

“Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza, daha sağlıklı bir nesil haline getirmek için unutulmaya yüz tutmuş olan yerli tohum geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla fidelerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız” açıklamasında bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: “Her sene olduğu gibi bu sene de yerli ata tohumumuzu Mart ayında toprakla buluşturduk. Allah nasip ederse vatandaşlarımızla buluşturacağız. Amacımız verdiğimiz fidelerden alınan tohumların gelecek nesillerimize aktarılmasını sağlamak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü seramızda üretilen ata tohumundan ürettiğimiz domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerini 20 Mayıs tarihinde vatandaşlarımıza dağıtacağız. 100 bin biber, 100 bin domates, 100 bin patlıcan, 100 bin salatalık fidesini vatandaşlarımız saat 10.00 itibariyle Gölbaşı Belediyesi İncek Ek Hizmet Binası Bahçesi ve Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bahçesinden fidelerini temin edebilecekler.”

Fidelerin toplam 12 adet paket halinde vatandaşlara verileceğini de aktaran Başkan Ramazan Şimşek sözlerine şunları ekledi: “Kuraklığın kapımıza dayandığı bu günlerde hem bizim hem de çocuklarımızın eli toprakla buluşsun. Ben çiftçilerimizden şunu rica ediyorum. Lütfen ata tohumumuza sahip çıkalım. Sizlere dağıtacağımız tohumlarımız yerli ve ata tohumu. Yeniden üretip fide, tohum alabilirsiniz. Gelecek nesillerimiz için ata tohum çok önemli. Dönelim kaybettiğimiz değerlere ve o güzel günlere. Tarım ve hayvancılık ekonomimize geleceğimize yön verecek. Atılan küçük adımlar ile ülkemiz yeşillenecek.”