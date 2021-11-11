Geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluştu

Kahramankazan’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde binlerce fidan toprakla buluştu. Göreve geldikleri günden bu yana 25 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğrencilerle birlikte diktiği fidanlara can suyu verdi.

Kahramankazan Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kahramankazan Şehitler Ormanı’nda düzenlenen etkinlik kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu. İlçe protokolü ve öğrencilerle birlikte fidan diken Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, daha sonra diktiği fidana can suyu verdi.

Başkan Oğuz, böylesine anlamlı bir günde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirmekten son derece mutlu olduklarını söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana 25 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Oğuz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü’nde toprakla buluşturduğumuz fidanlara gözümüz gibi bakacağız. Fidanlarımız doğaya can, insana nefes olacak. Fidanlarımız geleceğe nefes olacak. Bu anlamlı etkinliğe emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.