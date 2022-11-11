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Geleceğe Nefes için Kızılcahamam’da 2000 fidan toprakla buluştu
Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle 81 ilde saat 11.11’de gerçekleştirilen Geleceğe Nefes etkinliğinde 2000 fidan Kızılcahamam’da toprakla buluşturuldu.
ANKARA 11.11.2022, 18:44
Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle 81 ilde saat 11.11’de gerçekleştirilen Geleceğe Nefes etkinliğinde 2000 fidan Kızılcahamam’da toprakla buluşturuldu.
Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve protokol üyelerinin, daire amirleri, okullardan gelen idareci ve öğrencilerle katılımıyla gerçekleşen Geleceğe Nefes ağaç dikim etkinliğinde Kızılcahamam Gökbel ve Dereneci Mahallesi’nde 2000 adet fidan toprakla buluşturuldu.