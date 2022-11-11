Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yenimahalle’de sevdiği şarkılarla anıldı

Yenimahalle Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurlanışının 84’üncü yılında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri ile yad etti.

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası ve YENİMEK korosunun sahne aldığı anma programında Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Uzun bir ömür yaşamak değil ömrüne neleri sığdırdığın önemlidir. Bugün vefatının 84’üncü yılında andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık ömrüne bir milletin bağımsızlığını ve devrimleri sığdırmıştır” dedi.

Yaşar, “Atatürk, ömrünü bir ulusun var oluşuna adamıştır. Ülkesini parçalamak ve milletini yok etmek isteyenlere karşı bir kurtuluş mücadelesi başlatmış, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmakla kalmamış, ilke ve inkılapları ile ona yön vermiştir. Atatürk, 57 yıllık ömrüne 11 savaş sığdırmış büyük bir asker, siyaset ve devlet adamıdır. Savaşta yenilgiye uğrattığı devletlerin dahi saygısını kazanan, ardından övgü dolu sözlerle bahsettiren, dünya tarihinin seyrini değiştiren benzersiz bir liderdir. Onun gösterdiği ışıklı yolda yürümeye, ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önünde saygı ile eğiliyor, özlemle anıyorum” diye konuştu.

Şef Savaş Yakupoğlu yönetimindeki Kent Orkestrası’nın birbirinden değerli yorumcuları ve YENİMEK Korosu solistlerinin birlikte sahneye çıktığı gecede "Bir Fırtına Tuttu Bizi, Ata Barı, Yiğidim Aslanım ve Fikrimin İnce Gülü" gibi Atatürk’ün sevdiği şarkılar konukların da eşliğinde hep beraber söylendi. TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun da solistlere danslarıyla eşlik ettiği program YENİMEK Çocuk Korosu’nun minik solistlerinin söylediği şarkılarla son bulurken, gecenin finalinde İzmir Marşı hep bir ağızdan söylendi.

Programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP PM Üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, belediye meclis üyeleri ve yüzlerce ilçe sakini katıldı.