Gazi Mustafa Kemal Atatürk sergi ile anıldı

Mamak Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal’in aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Sevda Cenap And Müzik Vakfı ile ortaklaşa Mustafa Kemal Atatürk konulu resim sergisi ve dinleti programı düzenledi.

Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen sergiye Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşların üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resimleriyle başlayan sergi, Cumhuriyet döneminin sevilen parçalarıyla Mamaklı vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Mustafa Kemal Atatürk konulu resim sergisi 14 Kasım tarihine kadar ziyaretçilere açık kalacak.

"Sergiye tüm hemşerilerimizi bekliyoruz"

Serginin açılış konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın en güzel yollarından birinin bu coğrafyaya bıraktığı izleri yaşatıp, bu eseri gelecek nesillere bırakabilmek olduğunu ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşmak için yılmadan yorulmadan çalışmak kararlılığını taşımaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle edebi hayata irtihalinin 83. Yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kahramanca şehit ve gazi olan tüm vatan evlatlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. 14 Kasım tarihine kadar açık kalacak bu anlamlı sergiye de tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.