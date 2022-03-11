Gastro Akademi yakında geleceğin şefleriyle buluşacak

Gastro Akademi yakında kapılarını geleceğin şeflerine açmaya hazırlanıyor.

Sincan’ın marka değerini yükseltecek projelerinden biri olan Gastro Akademi, yakında kapılarını geleceğin şeflerine açmaya hazırlanıyor. Bir süredir büyük bir titizlikle yapılan hazırlıklarda sona gelinerek, Gastro Akademi mutfağında tüm eksikler tamamlandı. Son olarak yemek ve tatlı atölyelerinin yer alacağı Gastro Akademi mutfağının temel malzemelerini de alan Sincan Belediyesi, geleceğin aşçılarını eğitmeye bir adım daha yaklaştı. Akademide 168 metrekarelik alanda aşçılık, pastacılık, mutfak sanatları gibi alternatif mutfak atölyelerine katılan kursiyerlere sertifika da verilecek.