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Feza Gürsey Bilim Merkezi Başkentli miniklere bilimi sevdiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Feza Gürsey Bilim Merkezi, normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte bilimi sevdirmek amacıyla Başkentli çocuklara uygulamalı eğitimler veriyor. Feza Gürsey Bilim Merkezi uzman rehberleri son olarak Polatlı İstiklal Ortaokulu’ndaki öğrencilere bilimin eğlenceli yanını deneyler yaparak gösterdi.

ANKARA 01.10.2021, 13:39
Feza Gürsey Bilim Merkezi Başkentli miniklere bilimi sevdiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Feza Gürsey Bilim Merkezi, normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte bilimi sevdirmek amacıyla Başkentli çocuklara uygulamalı eğitimler veriyor. Feza Gürsey Bilim Merkezi uzman rehberleri son olarak Polatlı İstiklal Ortaokulu’ndaki öğrencilere bilimin eğlenceli yanını deneyler yaparak gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocuklara bilimi sevdiren projeleri hayata geçiriyor. Türkiye’nin ilk bilim merkezi olan ve ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “Büyükşehir Belediyesi Feza Gürsey Bilim Merkezi”, çocukların bilime olan ilgisini artırmak amacıyla eğitimler düzenliyor. Feza Gürsey Bilim Merkezi uzman rehberleri son olarak Polatlı İstiklal Ortaokulu’ndaki öğrencilere bilimsel nitelikte uygulamalı eğitim verdi. Açık havada gerçekleştirilen etkinlikte Feza Gürsey Bilim Merkezi uzman rehberleri, öğrencilere soğuk sıvıların hangi alanlarda kullanıldığını deneylerle anlattı.

“Öğrencilerimizin ufku açıldı”

Pandemi nedeniyle öğrencilerini bilimsel etkinliklere götüremediklerini belirten İstiklal Ortaokulu Müdürü Mehmet Tunca, bilimi eğlendirerek öğreten Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ederek, “Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle okulumuzda bilim etkinliği düzenliyoruz. Okullarda görsel ve işitsel faaliyetlerin önemi çok büyük. Pandemiden dolayı son zamanlarda bilim merkezlerini gezemiyorduk. Feza Gürsey Bilim Merkezi uzman rehberlerinin okulumuza gelmesi bizleri çok mutlu etti. Bu tarz etkinlikleri diğer belediyelerimizin de düzenlemesini istiyoruz. Öğrencilerimize bilimi öğreterek onların ufkunu açtıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

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