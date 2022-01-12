Fetih ruhu Mamak gençliğinde can buldu

AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Mekke’nin fethinin 1392. sene-i devriyesinde Mamak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde program düzenlendi.

AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca geleneksel olarak yapılan ve bu yıl Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde dün akşam 19.00’da 4’sü gerçekleştirilen Mekke’nin fethi programı, fethin 1392. sene-i devriyesinde de Gençlik Kolları teşkilatının rol aldığı tiyatro, oratoryo gösterimleri ile can buldu. Sala ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin de yer aldığı programda tüm mazlumlar için dualar edildi.

“Yaşları biz gençlerden çok da farklı değildi”

Fetih programının açılış konuşmasını yapan AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Erdoğan, “Resulullah’ın ashabım diye seslendiği yol arkadaşlarının yaşları biz gençlerden çokta farklı değildi. İslam’a ilk inanlardan ve mücahitliğini korkusuzca yapan Hz. Ali yaşça bizden çok daha küçüktü. Yesribi Medine yapması için vazifelendirilen Musab b. Umeyr, henüz 20 yaşında idi. Ayrıca İstanbul’un fatihi Sultan Mehmet Han Kostaniye’nin kapılarına dayandığı vakit henüz 21 yaşındaydı” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“İslam’ın ilerlemesinde mihenk tası olmuş bu mübarek insanlar hepimiz için muazzam birer örnek teşkil etmektedirler. Bizlerde Müslüman gençler olarak onlar gibi sorumluluğumuzun farkında olup hayat terazimizi ve yaşam biçimimizi bu idrak üzere kurmalıyız. Sorumluluk almaktan korkmayıp aldığımız her vazifeyi layığıyla yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Büyüklerimizin riyasetinde yeni fetihler gerçekleştirmek için doğan güneşle çalışmaya başlamalı gecenin karanlığına kadar durmamalıyız. Böyle bir idrak ile hareket ettiğimiz vakit Mekke’nin Şam’ın Kahire’nin Bağdat’ın ve İstanbul’un fethinden sonrada tekrardan gönüllerin fethi de bizlere yani bu salonda bulunan tüm gençlere nasip olacaktır. Allah’ın izni ile kardeşlerim kimseden vazife beklemeyelim, bize vazifeyi sizler ümmetler arasında en hayırlı ümmetsiniz diyen Allah (c.c.) veriyor. Bize vazifeyi Hz. Musab’ı 20 yaşında Yesribi Medine yapması için vazifelendiren Allah’ın Resulu veriyor. İşte bunun için diyoruz ki ümmet selamet bulana kadar kan ve gözyaşı dinene kadar, Allah’ın rahmeti üzerimize inene kadar; susmayacak, durmayacak ve gayretimizi kaybetmeyeceğiz.”

Ayrıca programa AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Bölge Koordinatörü Muhammed Abdullah Özer, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Damla Yılmaz, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, çok sayıda teşkilat mensubu ve vatandaş katıldı.