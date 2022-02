Feda oyunu Pursaklar’da öğrencilerle buluştu

Pursaklar Belediyesi, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Osmanlı Ordusu’nun yaşadığı olayları konu alan “Feda” isimli tiyatro oyununu ortaokul öğrencileriyle buluşturdu.

Kültürel ve sanatsal projelere her gün bir yenisini ekleyen Pursaklar Belediyesi, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olayları konu alan ‘‘Feda’’ isimli tiyatro gösterisini ortaokul öğrencileriyle buluşturuyor. Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezi’nde ilçede eğitim gören ortaokul öğrencilerine özel olarak gösterime giren tiyatro oyunu 5 gün sürecek. Her gün 3 seans ile izleyicileriyle buluşacak olan tiyatro gösterisi, 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun yaşadığı olayları ele alıyor. Yapımcılığını Anatolia Entertainment/Latif Koru‘nun, senaristliğini Abdulhamit Işık’ın, yönetmenliğini Abdül Süsler’in yaptığı oyun ilk gösterimde öğrencilerden tam not aldı.

‘‘Feda oyununu 5 gün 15 seans olarak ortaokul öğrencilerimizle buluşturmaya başladık’’

Kurtuluş Savaşı’na adanan bir oyun olan ‘‘Feda’’ tiyatro gösterisini öğrencilerle buluşturduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Osmanlı askerlerinin o dönemde vatanları için verdiği mücadeleyi etkili bir biçimde ele alan

‘Feda’ tiyatro gösterisini 5 gün 15 seans olarak ortaokul öğrencilerimizle buluşturmaya bugün başladık. İlçemizi kültür ve sanatın merkezi yapmaya kararlıyız’’ dedi.