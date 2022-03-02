Feda oyunu Mamaklı öğrencilerle buluştu

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde eğitim gören bin 800 öğrenciyi 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Osmanlı Ordusu’nun yaşadığı olayları konu alan “Feda” isimli tiyatro oyunu ile buluşturdu.

3 gün boyunca Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı olan Musiki Muallim Mektebi’nde ortaokul öğrencilerine özel olarak sahnelenen oyunda öğrenciler hem duygu dolu anlar yaşadı hem de derslerde anlatılan tarihsel süreçleri canlandırmalı olarak izleme şansı yakaladı. Yapımcılığını Anatolia Entertainment Latif Koru‘nun, senaristliğini Abdulhamit Işık’ın, yönetmenliğini Abdül Süsler’in yaptığı oyun öğrencilerden tam not aldı.

Milletin o dönemde vatan için verdiği mücadeleyi etkili bir biçimde ele alan bir oyunla gençleri buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Düzenlediğimiz etkinliklerle gençlerimize köklü tarihimizdeki başarıları, kültürel değerlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki geleceğimizin teminatı gençlerimiz de bu değerlerimize sahip çıkacak ve bu bilinçle vatanına hizmet edecektir” dedi.