Evren’de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı

Ankara’nın Evren ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Evren ilçesinde 15 Temmuz şehit ve gazilerini anma günü dolayısı ile şehitler için tüm camilerde mevlid-i şerif okutuldu. Akşam saatlerinde Kaymakamlık önünden Evrenlilerin katılımıyla törenin yapılacağı alana kadar "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atılarak Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı. Tören yerinde sırası ile Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal ve Kaymakam Murat Akyüz birer konuşma yaptı. Evren camii imamı Salih Bülbül Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimin olduğu gece yaşananların yer aldığı sinevizyon gösterisi yapılarak tören sona erdi.