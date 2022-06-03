Etlik Anadolu Lisesi yeni spor salonuna kavuştu

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Etlik Anadolu Lisesi’ne inşa edilen kapalı spor salonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kesti.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Etlik Anadolu Lisesine inşa edilen kapalı spor salonunun açılışı gerçekleştirildi. Altınok, konuşmasının ardından, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, belediye meclis üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kurdele keserek spor salonu açılışını yaptı.

“Çocuklarımız, gençlerimiz iyi bir ortamda spor yapsın diye yeni tesisler yapıyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok törendeki öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Çocuklarımız, gençlerimiz iyi bir ortamda spor yapsın diye yeni tesisler yapıyoruz. Sizleri seviyoruz gençler. Her biriniz bir Türk Bayrağı’sınız. Bayrağımızı yere düşürmeyeceksiniz. Geleceğinizi şekillendireceğiniz zamanlardasınız. Biz de bu dönemlerden geçtik. 12 Eylül öncesi kuşağız. Tek derdimiz vatanımız, ülkemiz, milletimizdi. Sevdalarımızdı bunlar. Sizler de kitap okuyun, kendinizi geleceğe hazırlayın. ‘Ey Türk, yüksel! Senin için yüksekliğin hududu yoktur, işte parola budur’ diyor gazi Mustafa Kemal Atatürk. Aynı zamanda sosyal medyadan da biraz uzak durun. Bizim zamanımızda yoktu. Faydanıza olacak şekilde kullanın. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Önünüzdeki en önemli tuzak uyuşturucu. Bir dahası yok, dikkat edin. Geleceğiniz aydınlık, ülkünüz yüksek olsun. Yarınlar daha parlak ve aydınlıktır. Kendi milli menfaatlerini savunan, harp sanayisine sahip, onurlu bir Türkiye’yiz. Dik duran bir Türkiye olmanın bedellerini ödüyoruz” dedi.

“Keçiören’de çok sayıda spor tesisi yüzme havuzu var"

Yeni neslin gerek fiziki gerekse teknolojik anlamda gelişmiş altyapıya sahip okul ve spor tesislerinden faydalanma imkanına sahip olduklarını belirten Başkan Altınok, “Keçiören’de çok sayıda spor tesisi ve yüzme havuzu var. 38 spor tesisi yaptık, bunların tamamı ücretsiz. Sağlıklı yaşamın temeli spordur. Tesislerimiz gençlerimize, kentimize, Keçiören’e hayırlı olsun. Her biriniz bir değersiniz. Sizler için güzel eserler, güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.