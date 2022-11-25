Etimesgut Belediyesinden Başak Cengiz anısına ‘Başaklar Hiç Solmasın Hep Yeşersin’ isimli panel

Etimesgut Belediyesi tarafından ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ çerçevesinde, uğradığı samuray kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Başak Cengiz anısına, ‘Başaklar Hiç Solmasın Hep’ paneli düzenlendi.

Etimesgut Belediyesi tarafından, “Başaklar Hiç Solmasın, Hep Yeşersin” teması ile uğradığı samuray kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Başak Cengiz’in anısına kadına yönelik şiddet konularının ele alındığı panel gerçekleştirildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen panel, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kadına şiddetle mücadeleye yönelik etkinlikte Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Başak Cengiz’in ailesi, siyasi partilerden isimler ve vatandaşlar katıldı.

“Çevrede her canlıdan sorumlu olduğumuzu unutmamak lazım”

Panelde konuşan Demirel, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yasalar önünde bu konuda önalan insanlar olacaktır. Bu işe bulaşanlar cezasını en üst seviyede çekecektir. Toplum olarak bu olayların yaşanmaması, bir kadınımızı bir kızımızı daha kaybetmemek adına insanımızdan ve yaşadığımız çevrede her canlıdan sorumlu olduğumuzu unutmamak lazım” açıklamalarında bulundu.

“İnsanı sevmediğiniz sürece onun hangi hizmetinde bulunursanız bulunun bir şey ifade etmez”

Toplum değerlerinin başında insan sevgisinin geldiğinin altını çizen Demirel, “Biz toplumun değerlerine önem veren güçlü bir yapıyız. Toplum değerlerinin başında insana kıymet vermek gelir. İnsanı sevmediğiniz sürece onun hangi hizmetinde bulunursanız bulunun bir şey ifade etmez. İnsanı sevdiğiniz sürece hoşgörülü olursunuz, ona sevdalı olursunuz, iyi gözle bakarsınız. Güzellikleri çoğaltmaya çalışırsınız, çirkinliklerden uzak durmaya gayret gösterirsiniz ve insanın hizmetinde bulunmaktan dolayı memnun olursunuz, onun yaşam kalitesini yükseltmek için gayret gösterirsiniz. Merkeze insanı yerleştirdiğiniz zaman işiniz kolaydır. Ama insan sevgisinden mahrum, insana hizmet etmekten uzaksanız şiddete yönelebiliyorsunuz. Bizler inanmış bir irade olarak toplumumuzu, insanımızı, kadınımızı, erkeğimizi, çocuklarımızı, yaşlımızı, gencimizi seviyoruz. Bu sevgimizdendir ki kadına şiddeti hiç tasvip etmediğimiz gibi bunun karşısında da güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Bizler şefkat, merhamet timsali ve alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber ümmeti olarak onun gösterdiği şefkati göstermek ve yaşamak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Acılı anne Cengiz’in feryadı yürekleri dağladı: “Bir tane Başak gider, bin tane Başak kenetlenir”

Evladını kaybetmenin acısını hala ilk günkü gibi yaşayan Beyhan Cengiz, “Mimar Başak Cengiz’in acı kaybıyla ailesi yıkıldı ama kaynar kazanın içinden çıkıp, diğer Başak Cengizler için dimdik mücadele ediyoruz. Başaklar solmasın, yeşersin, dünyamız Başaklarla yeşersin diye uğraşıyoruz. Biz hala o gündeyiz. Ömrümüzün sonuna kadar da o günde olacağız. Bizler çorak topraklar değil, yemyeşil başaklarla donatılmış bir dünya istiyoruz. Onun da savaşını veriyoruz. ‘Canım istiyor’ demek ne demek. Plan yapmışsın, bir metre kılıç almışsın. Güçsüz olur diye de kadın seçmişsin. Ne kadar zavallısın. Bir tane Başak gider, bin tane Başak kenetlenir. En ağır cezayı aldı ama yeterli değil. Zalimce hiç tanımadığı birine pusu kuran canavarları dar ağacında görmek isteriz. Masum bir insanın canını almanın karşılığı budur” dedi.

“Başak’ı güçsüz gördüğü için saldırdı”

Kadın cinayetlerinin son bulması gerektiğini vurgulayan acılı baba Avni Cengiz ise “Kadın cinayetlerinin bitmesi gerekiyor. Bu durum terörden daha beter. Ben bu programı düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Başak’ı güçsüz gördüğü için saldırdı. Başak’ın suçu orada gezmek miydi? Başak’ın terör saldırısından ne farkı var. İdam olması lazım. O zaman kimse cesaret edemez böyle şeylere. Yasalar geriye doğru işlemiyor ama caydırıcı yasa olması lazım” ifadelerine yer verdi.