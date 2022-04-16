Erzurum kültürü Keçiören’de yaşatıldı

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından iftarlardan sonra Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen Ramazan şenliğinde Erzurum kültürü Keçiören‘e taşındı.

Keçiören Belediyesi tarafından iftarlardan sonra Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen Ramazan şenliğinde Erzurum kültürü Keçiören‘e taşındı. Gecede Erzurum bar ekibi gösterisi ve aşıklar atışması ile Semra Algül Oflaz, Selami Durmuş ve Gülay Elebağ’ın THM konserleriyle coşkulu bir gece yaşandı. Etkinliğe; Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur katıldı.

“Rabbim Müslüman coğrafyasındaki kardeşlerimizin de huzura ermesini nasip eylesin”

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ramazan ayını huzur içinde yaşamanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek şunları dedi:

“Dadaşlara selam olsun. Selam olsun Reyhani’ye, selam olsun Sümmani’ye, selam olsun Nene hatuna. Bugün Erzurum havasını Keçiören’de yaşıyor, değerlerimizi yaşatıyor ve geleceğe taşıyoruz. Mübarek Ramazanın İslam alemine, tüm insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Korona virüs belasından inşallah kurtuluruz. Bir de Rusya Ukrayna savaşı çıktı. Bir taraftan sağ tarafımız yanıyor, Suriye yanıyor, Yemen yanıyor, Libya yanıyor. Burada böyle bir iftar havasını, Ramazan havasını onun feyzini, güzelliklerini yaşıyoruz. Rabbim Müslüman coğrafyasındaki kardeşlerimizin de huzura ermesini nasip eylesin.”