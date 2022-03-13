Erenler Mamak’ta bir araya geldi

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı’nın düzenlediği “Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den Günümüze Gönül Erenleri” etkinliğinin sekizincisi ile Ankara’da yaşayan Aleviler, Mamak’ta bir araya geldi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen ve Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı “Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den Günümüze Gönül Erenleri” etkinliğinin sekizincisi ile Ankara’da yaşayan Alevileri bir araya getirdi. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kültürel etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir katıldı.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, programda yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “İmam Ali Efendimizin düsturuyla ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyerek bugüne kadar elimizden gelen yardımları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yaptık. Son günlerde Türkiye sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Almanya başta olmak üzere birtakım Avrupa ülkelerinin yapmaya çalıştıkları bölücü faaliyetler ortada. HDP’nin arka bahçesi olan, askerimizi, polisimizi şehit eden birtakım kurumlar maalesef ki buna çanak tutuyor.”

‘Geçmişi olmayanın geleceği olmaz’ ifadesi ile konuşmasına başlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Geçmişimizi bilmezsek nereye gittiğimizi bilemeyiz. Dolayısıyla böyle güzel bir programda bizi bir araya getirdiği için, tüm ‘canları’ bir araya getirdiği için mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Değerlerimize sahip çıkacağız, inançlarımıza sahip çıkacağız ve bin yıldır nasıl bu topraklardaysak inşallah bundan sonra da kıyamete kadar birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik duyguları ile hep beraber bu topraklarda var olacağız diyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, protokolün açılış konuşmalarının ardından Eskişehir Anadolu Bacıları grubunun gösterisi ile devam etti. Etkinlik, Turnalar Sanat Kulübü Semah Topluluğunun gösterilerinin ardından plaket takdimi ile son buldu.