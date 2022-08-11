Erbakan’dan ‘İslami Dayanışma Oyunları’ tepkisi

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Böylesine geniş katılımlı, uluslararası bir organizasyon vesilesi ile başta ev sahibi Türkiye olmak üzere İslam alemi olarak tek ses, tek yürek bir şekilde İsrail zulmü telin edilip, Filistin’in yanında olduğumuz mesajı verilebilirdi” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Gazze’de terör estiren İsrail’in kınanmamasına tepki gösterdi.

"Müslüman Ülkeler Dayanışma Oyunları’ denilebilirdi"

Organizasyonda, isminde ‘İslami’ ibaresinin kullanılmasına rağmen gereken hassasiyetlere dikkat edilmemesinin vatandaşların tepkisini çektiğini ifade eden Erbakan, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“İslami Dayanışma Oyunları adı verilen spor etkinliği, Müslüman ülkelerden çok sayıda sporcunun katılımıyla Konya’da düzenleniyor. Müslüman ülkelerin hangi vesileyle olursa olsun birlikte organizasyonlar düzenlemesi, dayanışma içinde olması son derece önemli ve kıymetlidir. Ancak burada etkinlik ismindeki ‘İslami’ ibaresi haklı olarak İslami hassasiyete sahip milyonlarca vatandaşımızın tepkisini çekmiştir. Bize göre de etkinlik isminin ‘İslami Dayanışma Oyunları’ yerine, ‘Müslüman Ülkeler Dayanışma Oyunları’ olması çok daha uygun olurdu.”

"İsrail zulmüne tek ses tek yürek tepki verilebilirdi"

"Diğer taraftan İsrail terörünün olanca acımasızlığı ile devam ettiği, Siyonist İsrail’in Müslümanları çoluk çocuk demeden katlettiği günlerde gerçekleştirilen oyunlardan, İsrail’i kınama anlamında tek bir mesaj, tek bir görüntü çıkmamıştır" diyen Erbakan, “Batı dünyası Charlie Hebdo saldırısından sonra kınama mesajı yayınlama ve protesto gösterisi yapma yarışına girmişken, ‘İslami Dayanışma Oyunları’ adı verilen ve son derece görkemli bir şekilde açılışı yapılan etkinlikte Gazze’deki soykırıma karşı sessizlik dikkat çekmiştir. Böylesine geniş katılımlı, uluslararası bir organizasyon vesilesi ile başta ev sahibi Türkiye olmak üzere İslam alemi olarak tek ses, tek yürek bir şekilde İsrail zulmü telin edilip, Filistin’in yanında olduğumuz mesajı verilebilirdi. Bu vesile ile Yeniden Refah Partisi olarak bir kez daha İsrail terörünü şiddetle telin ediyor, Yeniden Refah iktidarında yapılan zulmün hesabını soracağımıza söz veriyoruz” dedi.