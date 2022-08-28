Engincan’dan Pursaklarda konser

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından, Şehit Salim Akgül Amfi Tiyatrosunda düzenlediği Pursaklar Yaz Konserlerinde Engincan, Ankara oyun havalarıyla vatandaşlara konser verdi.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Pursaklar Yaz Konserleriyle dolu dolu bir Ağustos ayı geçiren vatandaşlar, Şehit Salim Akgül Amfi Tiyatrosunda ünlü şarkıcıların şarkıları ile coşuyor.

Konser alanını tıklım tıklım dolduran müzikseverler, Engincan’ın sahneye çıkması ile Ankara oyun havaları ile coşku dolu, eğlence dolu bir yaz akşamı geçirdi. İlçe sakinlerinin büyük coşkusuna ortak olmak için konser alanına gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, müzikseverlerle birlikte gece boyu eğlenirken anı ölümsüzleştirmek adına vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

‘‘Her bir hemşehrimize ayrı ayrı değer veriyor, onların mutlu ve huzurlu olması için bu tür aktivitelere büyük önem veriyoruz’’

Pursaklar Yaz Konserlerinde vatandaşlarla birlikte keyif dolu bir akşam geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Sanatçımıza ve yaz konserlerimize yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaz akşamlarını kültürel ve sanatsal faaliyetlerle daha coşkulu, daha hareketli, daha keyifli ve daha renkli hale getiriyoruz. Her bir hemşehrimize ayrı ayrı değer veriyor, onların mutlu ve huzurlu olması için bu tür aktivitelere büyük önem veriyoruz. Kültürel faaliyetlerimizi sürekli artırarak yeni ve farklı etkinliklerimizle ilçe sakinlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Haftaya Cumartesi’de Yaz Konserlerimiz devam edecek, eğlenceyi kaçırmayın" ifadelerini kullandı.