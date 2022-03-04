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Engelsiz sporcular olimpiyatlar için Keçiören’de yarıştı

Keçiören Belediyesi ile Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde düzenlenen müsabakalarda sporcular olimpiyatlar için yarıştı.

ANKARA 04.03.2022, 14:35
Engelsiz sporcular olimpiyatlar için Keçiören’de yarıştı

Keçiören Belediyesi ile Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde düzenlenen müsabakalarda sporcular olimpiyatlar için yarıştı.

Keçiören Belediyesi ile Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde "İşitme Engelliler Keçiören Belediyesi ile Sevgiyi İşitecekler" sloganıyla düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası ve olimpiyat seçmeleri kapsamındaki oryantiring şehir yarışları bugün düzenlendi. Keçiören’de gerçekleştirilen yarışlarda kadınlar kategorisinde birinci Eylül Şenol, ikinci Büşra Ateş, üçüncü Kadriye Demirci olurken, erkeklerde birinci Emrah Eren, ikinci Yusuf Avşar, üçüncülüğü de Ahmet Şallı elde etti.

Dereceye giren sporcular için Keçiören Türk Dünyası Meydanı’nda ödül töreni düzenlendi. Törene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ve sporcular katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yönetimimize ve başkanımıza bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Seçmeler için destek olur musunuz denildiğinde, seve seve destek olacağımızı söyledim. Burada yarışan sporcularımıza engelli demek yanlış. Biz Keçiören’de, ‘engelsiz sporcularımız’ diyoruz. İşte bu engelsiz sporcularımız ülkemizi her alanda temsil ediyor. Spor için ülkemizde ve Keçiören’imizde ciddi yatırımlar yapıyoruz. En çok da engelsiz sporcularımız uluslararası turnuvalarda İstiklal Marşımızı okutuyor ve bayrağımızı gönderde dalgalandırıyorlar. Türkiye Şampiyonamıza katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Dereceye girenleri tebrik ediyorum” dedi.

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ise olimpiyat seçmeleri hazırlık sürecinde olduklarını ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un maddi ve manevi anlamda birçok branşta sporculara destek verdiğini belirterek, “Brezilya’da bu aldığımız madalyaların ve bulunduğumuz sıralamanın daha üstüne çıkmak için hedefimizi koyduk. Bu manada Türkiye işitme engelliler sporuna destek veren Keçiören Belediyesine ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarına şahsım ve büyük işitme engelliler ailesi adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Olimpiyatlar için seçmelerin yapıldığı ve bugün gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası oryantiring şehir turunda dereceye giren sporcular madalyalarını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’tan aldı.

Türkiye İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası ve olimpiyat seçmelerinde oryantiring dışında tenis, atıcılık, masa tenisi ve satranç branşlarında da bu hafta sonu yarışlar gerçekleştirilecek. Dereceye giren sporcular olimpiyatlara gitme yolunda hak kazanacak.

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