Engelli vatandaşlara ekmek teknesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Ankara Zabıtası, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını sağlayarak ekonomik yönden desteklemek amacıyla simit satış yeri ve camekânı tahsis etti. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile 100 simit camekanı dağıtıldı.

Ankara Zabıtası, Başkent’te yaşayan ve ekonomik yönden zorluk çeken engelli vatandaşlara simit satış yeri ve camekanı tahsis etmeye devam ediyor. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan kura çekilişiyle belirlenen 100 engelli vatandaş, Başkent’in merkez ilçelerinde 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren ekmek teknelerinde satış yapmaya başlayacak. Kurayla belirlenen 100 kişinin asil, geri kalan 413 kişinin ise yedek olarak belirlendiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Ali Günday, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Belediyemiz kentimizde yaşayan engelli kardeşlerimize yönelik bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Ankara Zabıtası, Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Odası, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Engelliler Konfederasyonu temsilcilerinden birer kişinin yer aldığı bir komisyonun değerlendirmesi sonucunda başvurusu kabul edilen 513 engelli kardeşimizin kura çekilişini Ankara 12. Noterinin huzurunda gerçekleştirdik. ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan çekilişle 100 engeli vatandaşımıza camekanlarını tahsis edeceğiz.”