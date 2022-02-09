Engeller Yenimahalle’de aşıldı

Yenimahalle Belediyesi ve Umudum Umut Olsun Yardımlaşma Platformu’nun düzenlediği etkinlikte 10 akülü scooter, bağışçılar tarafından bedensel engelli vatandaşlara teslim edildi.

Yenimahalle Belediyesi ve Umudum Umut Olsun Yardımlaşma Platformu tarafından engelli akülü araba dağıtım etkinliği gerçekleştirildi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın da katıldığı programda 10 akülü scooter, bağışçı Satılmış Tamgüç ve Zehra Tamgüç tarafından bedensel engelli vatandaşlara teslim edildi.

“Yarın engelli olmayacağımızın hiçbir garantisi yok”

Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi tarafından tespit edilen 10 engelli vatandaşın mutluluğuna ortak olan Başkan Yaşar, akülü scooterların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, “Yarın engelli olmayacağımızın hiçbir garantisi yok. Bugün sağlıklı bir şekilde girdiğimiz yatağımızdan engelli birer birey olarak kalkabiliriz. Bu yüzden engelsiz Yenimahalle sözcüğünün karşılığını vermek için projeler yürütüyor ve çalışmalar yapıyoruz. İlçemiz sınırlarında bulunan engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için mücadele veriyoruz. Herkese olduğu gibi engelli vatandaşlarımıza da sevgiyle bakan ve haklarını savunan bir belediye olduk. Bugün de burada sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Umudum Umut Olsun Yardımlaşma Platformu tarafından Başkan Yaşar ve CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör’e teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Yaşar da engelli vatandaşların hayatına dokunan bağışçı Tamgüç çiftine ve platform üyelerine plaket vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.