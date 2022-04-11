Endemik Vadi’de keçi yavruları dünyaya gözlerini açtı

Kedi, keçi, güvercin, tavşandan oluşan 4 Ankara beyazına ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan Endemik Vadi, yeni doğan keçi yavrularını ağırlamaya başladı.

Pursaklar Belediyesi’ndeki endemik bitki çalışması ve endemik fauna merkezi olarak endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması, Ankara keçisi, Ankara kedisi, Ankara güvercini ve Ankara tavşanının bulunduğu Endemik Vadi’de dünyaya yeni gelen sevimli keçi yavruları bütün ilgiyi üzerine çekiyor. Soyu tükenme tehlikesinde olan hayvan türlerine ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan Endemik Vadi’yi ziyaret eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, minik keçi yavruları ile özel ilgilendi.

‘‘Çocuklarınıza Ankara ile özdeşleşen hayvanları ve çiçekleri gösterebilirsiniz’’

Endemik Vadi’nin vatandaşları beklediğini belirten Başkan Çetin, "Ailece keyifli vakit geçirebilir, çocuklarınıza Ankara ile özdeşleşen hayvanları ve çiçekleri gösterebilirsiniz. Dünyaya gözlerini yeni açmış olan oğlaklarımızı da yakından görme ve onlara dokunma fırsatı bulabilirsiniz. Dünyaya yeni gelen yavrularımızla keyifli dakikalar geçirmek üzere tüm hemşehrilerimizi Endemik Vadi’ye davet ediyorum" dedi.