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En keyifli öğrenme

Mamak Belediyesi bünyesinde bulunan aile merkezlerinde, millet kıraathanelerinde ve kütüphanelerde eğitici etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Bunlardan bir yenisi ise oyun setleri oldu.

ANKARA 01.04.2021, 11:20
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En keyifli öğrenme

Mamak Belediyesi bünyesinde bulunan aile merkezlerinde, millet kıraathanelerinde ve kütüphanelerde eğitici etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Bunlardan bir yenisi ise oyun setleri oldu.

Gençlerin çalışma aralarında eğlenebilecekleri birçok eğitici oyun setleri kütüphanelerde, kıraathanelerde ve aile merkezlerinde yerini alırken, öğrenciler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

"Gençlerin eğitimine özel bir öneme veriyoruz"

Gençlerin eğitimine özel bir önem verdiklerini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımızın edindiği bilgileri daha işlevsel hale getirebilmeleri için çeşitli eğitici oyun setleri bünyemizde bulunan aile merkezlerimiz ve kütüphanelerimizde yerini aldı. Böylelikle hem yoğun çalışma temposuna bir ara vermiş olacaklar hem de eğlenerek öğrenecekler” dedi.
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