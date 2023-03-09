Ankara Kahramankazan Belediyesi personel maaşlarına zam yaptı.

Kahramankazan Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu. İşçilerin belediye birimlerindeki sorumluluklarına ve kıdemlerine göre rakamın arttığı da kaydedildi.

İşçiye verdiği önemi her zaman istikrar ile sürdüren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, maaş zammını, ‘’Emeklerinizi ve çabalarınızı görüyorum. Tüm çalışanlarımıza verdiği emeklerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Kahramankazan Belediyemizde en düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu. Birimlerdeki sorumluluklarına ve kıdemlerine göre bu rakam artmaktadır. Tüm işçi kardeşlerime hayırlı olsun. Rabbim, maaşlarınızı bereketli eylesin’’ şeklinde duyurdu.