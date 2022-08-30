EMNİYET SEN ‘polis promosyonu’ sorununa dikkat çekti

EMNİYET SEN Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer’in polislerin promosyonlarına yönelik başlattığı kampanya hızla sonuca doğru gidiyor.

Diğer kamu kurumlarında çalışan memurlardan çok çok daha düşük promosyon parası aldığı ortaya çıkan polisler, duruma büyük tepki göstermiş bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Vakıfbank’la 18 Mart’ta yaptığı protokolü revize etmek üzere görüşmeleri sürdürdüğünü açıklamıştı. EMNİYET SEN’in başlattığı kampanya özellikle son bir haftada büyük destek görmeye başladı. Sosyal medyada her gün farklı bir etiketle etkinlikler yapıldı. Daha önce görülmemiş şekilde toplamda 1 milyon civarında tweet atıldı. Sadece ‘@EGMninpromosyonu’ etiketli etkinlik teşkilatın sayısının çok üzerinde bir rakama ulaştı ve 400 bini geçti.

Kampanyayı yürüten EMNİYET SEN Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer süreci, gelinen noktayı şöyle değerlendirdi:

“Açık bir şekilde belirtmemiz gerekirse bizler ekonomik gerçeklere uygun bir anlaşma istiyoruz. Kulağımıza gelen beş yıllık 18 bin lira, beş yıllık 22 bin 500 lira, beş yıllık 27 bin 500 lira, beş yıllık 30 bin lira gibi anlaşmalar kesinlikle ekonomik şartlara uygun değildir. Talebimiz açık ve nettir; Bütün il ve ilçelerin sözleşmeleri revize edilerek yenilenmeli, Sözleşme süresi 3 yıl olmalı, En az 50 bin lira promosyon ödenmeli ve paranın tamamı peşin olarak ödenmeli.”