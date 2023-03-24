Emek ve Özgürlük İttifakı seçim protokolünü YSK’ya sundu

Yeşil ve Sol Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi’nin oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, seçim protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.

Yeşil ve Sol Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi heyetleri, 14 Mayıs’ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oluşturdukları Emek ve Özgürlük İttifakı protokolünü YSK’ya teslim etti. Emek ve Özgürlük İttifakı protokolünde ise şu ifadeler yer aldı:

“İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreçte ekonomik ve politik acil görevlerin gerçekleşmesi için hedeflediğimiz ittifak, emekten, barıştan, demokrasiden yana güçlerin ortak ve birleşik mücadeleyi güçlendirmesi ve kararlı bir şekilde sürdürmesi büyük önem taşıyor. Bu birlik ve mücadele, yeni dönemin belirleyici ve etkin bir gücü de olmak zorundadır. Halkın beklentisi ve talebi de bu yöndedir. Verilecek ortak mücadele, takınılacak güçlü ve kararlı tutum, halkın acil ekonomik taleplerinin elde edilmesi ve demokratikleşme yolunda adımlar atılmasını sağlayacak bir yürüyüş olacaktır. İşçilerin, emekçilerin, yoksulların, kadınların, gençlerin, doğa ve insan hakları savunucularının dayanışması ve ittifakıdır. Ortak, güçlü ve kararlı bir mücadele zeminidir. Hedefimiz demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi ilkeler temelinde halkın gerçek egemenliğine dayanan bir demokrasinin inşasını sağlamaktır. Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde halkın egemen olduğu bir toplumsal düzen kurabiliriz. Bunu başarmak, ezilen ve sömürülen halk kitlelerinin değiştirici gücüyle mümkündür. Yurttaşların siyasi tercihlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne eksiksiz yansıması ve temsilde adaletin sağlanması amacıyla Yeşil ve Sol Gelecek Partisi (YEŞİL SOL PARTİ), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP) olarak 14 Mayıs 2023 günü gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ’Emek ve Özgürlük İttifakı’ adı altında seçim ittifakı yaparak katılacağımızı yurttaşlarımıza saygıyla duyururuz.”