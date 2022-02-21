“El Alem Ne Der” oyunu Keçiören’de sahnelendi

Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu, ‘El Alem Ne Der’ isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu, Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun ‘El Âlem Ne Der’ isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Tiyatro oyununu çocuklar ve gençlerle birlikte izleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Oyunun özeti el âlem ne der diye iş yapmayıp, tüm işinizi, hayatınızı kendinize göre planlamanız gerektiğidir. Bizde de ‘elin aklına bakma’ derler. Bu güzel oyunu sergileyen çocuklarımızı, gençlerimizi ve sanatçılarımızı kutluyorum. Kızılcahamam Belediye Başkanımız Süleyman Acar’a da teşekkür ediyorum. Tiyatro, müzik ve diğer kültür sanat faaliyetleri gençlerimiz ve toplumumuz için oldukça önemli. Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyor. Bu nedenle geçmişimizi, tarihimizi yaşatan sanat ve sanatçılar bizi biz yapan değerler olarak oldukça önemlidir” dedi.

Başkan Altınok, oyunun sonunda tiyatro oyununu hayata geçiren tüm ekibe çiçek takdiminde bulundu.

‘El Âlem Ne Der’ isimli ortaoyunu 100 sene önce Kızılcahamam’da geçiyor. Komedi tarzındaki oyun 11 kişilik oyuncu ekibi tarafından sergilenirken, tiyatro oyunu sanat yönetmeni ile birlikte 19 kişilik ekipten oluşuyor. ‘El Âlem Ne Der’ isimli oyunun sanat yönetmenliğini Serkan Erlen yaptı.