Ekolojik Köy büyüyor

Mamak Belediyesi’nin kırsal turizmi canlandırmak, mahalle statüsüne kavuşmuş köylerde yaşayan insanlara ekonomik olarak destek vermek, ilçede farklı bir turizm çeşidi oluşturmak amacı ile geçtiğimiz yıl Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirdiği Ekolojik Köy Projesi’nin yapımı sürüyor.

25 bin metrekarelik alanda hayata geçen proje kapsamında DSİ ile yapılan iş birliği çerçevesinde mülkiyeti DSİ’de olan 66 bin 322 metrekarelik alan Mamak Belediyesi’ne tahsis edildi. Tahsis edilen alanda bulunan derenin ıslah çalışmalarını gerçekleştiren belediye, alanda tıbbi aromatik bitkiler ve lavanta yetiştirecek. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin seçim vaatleri arasında yer alan ve köy yaşamıyla kent yaşamının kompozisyonundan oluşan Ekolojik Köy Projesi’nin yapımı yüzde 50 seviyesine ulaştı. Geleneksel köy yaşamının sunulduğu proje kapsamında kafeterya, fırın ve yöresel ürün satış yeri, kapalı sera, meyve ve sebze bahçeleri, çocuk oyun alanları, otopark ve yeşil alanlar, aromatik bitkiler, dinlenme alanları, bisiklet otoparkı, lavanta bahçeleri, lavanta bahçesinde fotoğraf çekilme alanları hayata geçecek. Projeyle belediye hem kırsaldaki istihdam ve üretim olanaklarını artırmayı hem de yerli ve yabancı turistleri doğal, sağlıklı ve geleneksel üretim metodlarıyla tanıştırarak kırsal yaşamla buluşturmayı hedefliyor. Köyün konukları, doğal ortamın tadını çıkarırken deneyimli üreticilerden salça, tarhana, reçel, turşu ve köy ekmeği gibi ürünlerin yapımını da öğrenebilecek. Bu çalışmalarda kent insanının hem doğayla, tarımsal üretimle ve köy yaşamıyla buluşması hem de tarımsal üretimi ve köyün geleneksel kültürünü öğrenme ve deneyimleme olanağı sağlanacak. Çocuklarının köy yaşantısını yerinde görmesini isteyen ailelerin gitmeyi tercih edeceği Ekoköy, toprağın keyfini sürmek, doğayla ve toprakla zaman geçirmek isteyenlerin ikinci adresi olacak.

"Çevre insanın yaşam alanıdır"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekolojik Köy Projemiz; insanların doğa ile iç içe yaşayabileceği, stresli kent ortamından uzaklaşıp huzurlu bir yaşamın ve kendi ihtiyaçlarını topraktan karşılayabiliyor. Toprağın sağlıklı ürünlerine kendi eliyle ulaşabiliyor. Köy hayatının getirdiği doğayla ve çevreyle uyumlu bir hayat tarzını sunuyor. Şehrin karmaşık, zor ve yorucu ortamından uzaklaşarak gürültüsüz bir ortamda, temiz havada ihtiyaçlarımızı üreterek yaşamak, kırsal ve ekolojik turizmi geliştirmek, tarımsal faaliyetlerin yanında sanat çevreleriyle birlikte olmak, öğrenmeyi ve öğretmeyi hedefliyoruz. Duyarlı bir şehir anlayışımızda en önemli duyarlılıklarımızdan birisi de çevre. Çünkü çevre insanın yaşam alanıdır. Dolayısıyla şehirler ne kadar çevreye uyumlu olursa, insan da şehre o kadar uyumlu olur. Bu bakımdan Ekolojik Köy Projemizi, hem insan psikolojisi hem insan sağlığı açısından çok önemli buluyoruz” şeklinde konuştu.