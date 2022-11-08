EGO’dan adliye binalarına kolay ulaşım için ring seferleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü; Sıhhiye, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı adliyeleri arasında 27 kilometre boyunca hizmet verecek olan ring servisi 14 Kasım Pazartesi günü seferlere başlayacak.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine harekete geçen ABB EGO Genel Müdürlüğü, uzunluğu 27 kilometre olan 143 numaralı Sıhhiye, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı adliyeleri arasında ring servisini hizmete sunmaya hazırlanıyor. 143 hat numarasıyla Sıhhiye, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı adliyeleri güzergahları arasında hizmet verecek olan ring servisinin seferleri, 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Sıhhiye’deki adliye önünden hareket ederek sırasıyla Söğütözü, Balgat ve Dışkapı adliyelerine gerçekleşecek ringler; 08.00-17.00 saatleri arasında 10 adet servisle hizmet verecek.

Sıhhiye, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı adliyeleri arasında ulaşım hizmeti verecek olan ringlerin güzergahları sırasıyla Sıhhiye Adliye, Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Çocuk ve Tüketici Mahkemeleri Ek Binası, Ankara İcra Mahkemeleri ve İcra Daireleri Söğütözü Ek Hizmet Binası, Ankara Adliyesi Balgat Ek Hizmet Binası, Mevlana Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Sıhhiye Adliye, Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası olacak.