EGO’da hizmet kalitesini artıracak yapay zeka dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma otobüslerinde video yönetim sistemi ve yapay zeka kullanımı için başlangıç toplantısı gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerin kentle ilgili her konuda daha kaliteli hizmet alabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü de, ABB’nin kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda. ‘Toplu Taşıma Otobüsleri İçin Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zeka Tabanlı Analitik İşlemlerin Yapılması İşi’ ile ilgili proje başlangıç toplantısını gerçekleştirdi. Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) yerleşkesinde düzenlenen toplantıya EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak ve Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı İsmail Nalbant, HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan ve Programlar Direktörü Karaca Demirbağ ile her iki kurumun teknik personeli katıldı.

Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak

Ağustos ayında sözleşmesi imzalanan proje çerçevesinde, EGO Genel Müdürlüğüne ait 400 adet yeni otobüsün mevcut kameraları kullanılarak yapay zeka tabanlı sistem kurulacak. Bu sistem sayesinde, şoför davranışlarını tespit edilerek, hizmet kalitesinin artırılacak. Ayrıca, trafik kurallarına uyumdan, vatandaşla iletişime kadar pek çok noktada personelin davranışlarını takip edip raporlayacak olan yapay zeka sistemiyle, araç içindeki yolcu yoğunluğu da anlık olarak tespit edilebilecek. Başkent’te toplu taşımada konforu artırarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan projenin altı ay içinde tamamlanması planlanıyor.