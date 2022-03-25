EGO Spor’dan işitme engelli çocuklara özel yüzme kursu

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, Salyangoz ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile iş birliği yaparak Başkent’te yaşayan işitme engelli çocuklar için yüzme kursu düzenledi.

‘Engelsiz Başkent’ hedefi doğrultusunda insan odaklı çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, spordan sanata birçok alanda dezavantajlı gruplara özel projeler yürütüyor. EGO Spor Kulübü ile Salyangoz ve Doğa Sporları Kulübü Derneği iş birliği yaparak Başkent’te yaşayan işitme engelli çocuklar için yüzme kursu düzenledi. Özel teknik ve yöntemlerle verilen ücretsiz kurs sayesinde 6-12 yaş arası 20 işitme engelli çocuk yüzme sporuyla tanıştı.

Milli yüzücüler yetiştirilecek

İlk etapta pilot bölge olarak Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nde 6-12 yaş arası 20 işitme engelli çocuğa özel teknik ve yöntemlerle yüzme kursu verilmeye başlandığı belirtildi. Projeyle işitme engelli çocuklar arasından milli yüzücüler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün, “Açıkçası bu projeyi bu kadar fazla çocuğumuzun beklediğini bilmiyorduk. Bize bu ufukları açan Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz. Şu ana kadar 70 çocuğumuz başvuru yaptı. Bize bu imkânı sunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a da ayrıca çok teşekkür ederiz. Biz burada çocuklarımız sosyalleşsin istiyoruz ama aynı zamanda da milli takıma gidecek çok sayıda çocuğumuz olacaktır diye düşünüyoruz. Bizim için o çocukların bir engeli yok, biz engel olmadığımız sürece” dedi.