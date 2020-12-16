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EGO Genel Müdürlüğü 78 yaşında

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 78. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

ANKARA 16.12.2020, 16:54
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EGO Genel Müdürlüğü 78 yaşında

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 78. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Çalışanlar ve ziyarete gelen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi önünde 1987 model belediye otobüsüne binerek geçmişe nostaljik bir yolculuk yaptı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet binasında gerçekleştirilen 78. kuruluş yıl dönümü etkinliğine pandemi nedeniyle EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ile üst düzey bürokratlar ve sınırlı sayıda çalışan katıldı. Kent Orkestrası ile amatör sokak sanatçılarının verdiği mini konser eşliğinde düzenlenen yıl dönümü kutlamasında konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, araç filosunu güçlendirecek yeni otobüslerin alınmasıyla daha kaliteli hizmet vermeye başlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“EGO Genel Müdürlüğü 16 Aralık 1942 tarihinde kuruldu. EGO Genel Müdürlüğü hem Ankara’mız için hem de ülkemiz için marka olmuş bir kuruluş. Örneğin Türkiye’deki ilk troleybüs şebekesi ilk kez bizim tarihimizde yer alıyor. Yer altından giden hafif raylı sistemler olarak adlandırılan ANKARAY ve Türkiye’nin ilk metrosu da EGO Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Kurum kültürünün ve hafızasının canlı tutulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. EGO’nun iş yapabilme kapasitesini güçlendirmeye, ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Kısa bir süre önce 282 otobüs alımıyla ilgili kredinin nihai onayı yapıldı. İnşallah bu sene içinde de ihale süreçlerimizi tamamlayarak otobüs alımlarını son sürecine taşıyacağız.”

EGO Genel Müdürlüğü’nde 40 yıldır çalışan Planlama ve Uygulama Şube Müdürü Mimar Hürriyet Hızır kurumun tarihçesi hakkında detaylı bilgi verirken, Özgür Demirkol ise meslek hayatında yaşadığı deneyimleri şu sözlerle anlattı:

“2005 yılından itibaren EGO’da şoför olarak çalışıyorum. Nostalji araçlarımızın burada sergilendiğini görünce eski anılarım canlandı gözümde. Çok anılarımız var bu otobüslerde. Zor günlerimiz de oldu, yaşam enerjisi veren anılarımız da oldu. Elimizden geldiğince vatandaşlara hizmet etmeye çalıştık.”

Programda verdiği konserle katılanları geçmişe götüren müzisyen Ender Ersan da, “2 yıldır metrolarda sokak müzisyenliği yapıyorum. Yolculardan çok olumlu geri tepkiler alıyorum. İnsanlara moral olmaktan mutluluk duyuyorum. Bazen çok duygusal anlara tanıklık ettiğimiz oluyor. Metrolar bizim sanat yaptığımız bir mekan. Bu nedenle metrolar ve insanlar benim için çok değerli. Büyükşehir Belediyesine bize müzik yapmak için sağladığı imkanlardan dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) Reklam Atölyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çalışanlar ve ziyaretçiler 17 Aralık’a kadar “EGO Hatırası” platformu önünde hatıra fotoğrafı da çektirebilecek.
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