Efsane Başkanın adı ÇSM’de yaşayacak

Türkiye’nin en büyük ilçesi Çankaya’da 10 yıl süreyle başkanlık yapan ve geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden efsane Başkan Doğan Taşdelen’in adı Başkentin kültür-sanat merkezi Çağdaş Sanatlar Merkezinde yaşayacak.

Türkiye’nin başkenti Ankara’nın en önemli ilçesi Çankaya’da 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yaparak Çankaya’nın çehresini değiştiren ve geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden Doğan Taşdelen’in adı, görev döneminde yaptırdığı Çağdaş Sanatlar Merkezinde yaşayacak. Bir su deposu iken başkentin kültür sanat merkezine dönüştürülen Çağdaş Sanatlar Merkezinin adı Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi olarak değiştirildi.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi adının yer aldığı taş kaide ile rölyefin açılışında Alper Taşdelen’in yanı sıra Taşdelen ailesi, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Milletvekilleri, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP İlçe Başkanları, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Davetlilerin sosyal mesafe kurallarına uyduğu törenin açılışında bir konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu merkezin adının Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi olarak değiştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Anlamlı ve duygusal bir günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Taşdelen, şunları söyledi:

“Babamın Çankaya’nın planlı kentleşmesi noktasında verdiği mücadele ile Çankaya’yı Çankaya yapan belediye başkanı olarak adının yaşatılması talebini belediye meclis üyelerimizle istişare ettik. Çankaya’ya kendi kazandırdığı bir eserle olması anlamlıydı. Babam için Çağdaş Sanatlar Merkezinin çok ayrı bir önemi var. Çünkü Çankaya’da Çağdaş Sanatlar Merkezi yapılana kadar ciddi anlamda bir kültür merkezi yoktu. ÇSM’ye babamın adı verilirken belediye meclisinden de oy birliğiyle geçti. AK Parti İlçe Başkanıma, Grup Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yine Büyükşehir Belediye Meclisinde gruplar Doğan Başkanın adını yaşatmak istiyoruz Çankaya’da dediklerinde Ümitköy’de 2432. Caddenin ismi oy birliğiyle Doğan Taşdelen Bulvarı olarak kabul edildi. Bu çok anlamlı ve gurur verici bir durum. Çankaya’ya, Ankara’ya hizmet etmiş biri olarak adının yaşatılması bizim için de benim için de ailem için de bir onurdur.”

Onun devrettiği bayrağı ileriye taşıyacağız

Taşdelen, Doğan Taşdelen’in temmuz ayında aramızdan ayrıldığını hatırlatarak, “Hakka yürümek hepimizin kaderi ama bu dünyadan göçtükten sonra güzel hatırlanmak o apayrı bir duygu. Bu kadar çok insanın hayatına dokunmuş olan ve kendi eserinde adı yaşayacak olan babama tekrar Allahtan rahmet diliyorum. Biz onun bayrağını devraldık, devam ettireceğiz. Hem hizmet anlamında hem de hayatı siyaset penceresinden değil gönül gözünden bakmaya devam edeceğiz. Onun bayrağı asla yere düşmeyecek. Çankaya her zaman en güzel eserlerle donatılmaya devam edecek” dedi.

Adam gibi adamdı

Törene katılan ve kendisini Doğan Taşdelen’in bir evladı olarak gören CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Doğan Taşdelen’in ailesinin kökleri bu ülkenin her yerine serpilmiştir. Evladı, çevresi, akrabaları kendilerini satmadan karakterleriyle bu ülkeye hizmet etmeye devam etmişlerdir. Ben onun evladı gibi görürüm kendimi, ailesi ailemdir. Yaşamında nasılsa ölümünden sonra da öyle anılıyor. Doğan Taşdelen bu ülkenin saygın bir insanı, değerli bir büyüğü, bir babaydı. Kendi eserlerinizi bir evladınıza bakar gibi yapacaksınız. Söz veriyoruz evladıyla birlikte biz ülkemize kendi evladımıza nasıl sahip çıkıyorsak öyle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun, eserlerini yapmaya evlatların devam edecek. Bu millet, bu ülke, bu devlet senin gibi asla baş eğmeyecek” diye konuştu.