Ediz Hun ve Selma Güneri’den romantik tiyatro oyunu

Ankara’da usta oyuncular Ediz Hun ve Selma Güneri’nin sahne aldığı romantik tiyatro oyunu izleyenlerden tam not aldı.

Savaş Özdural’ın yazdığı ve Atilla Şendil’in yönettiği “Muhteşem İkili” isimli tiyatro gösterisi Ankara’da sahne aldı. Yeşilçam’ın usta oyuncuları Ediz Hun ve Selma Güneri’nin ilk kez beraber tiyatro sahnesini paylaştığı oyun, MEB Şuara salonunda gerçekleştirildi. Evlilik ve oyunculuk ilişkisi bitmiş olan Engin ve Meltem adındaki ikilinin 10 yıl sonra bir televizyon programı için tekrar bir araya gelmesi anlatılan romantik komedi oyunu tiyatro severlerin beğenisine sunuldu. Sahnelenen tiyatro oyununda usta oyuncuların yanında Savaş Özdural, Ilgın Angın ve Fatih Özacun’da sahne aldı.