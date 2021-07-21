EBABÜS öğrencileri öğretmenleriyle buluşturdu

Kahramankazan Belediyesinin, pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği günden bu yana online eğitime katılma imkânı olmayan öğrenciler için bir otobüsü bilgisayar ve internetle donatarak oluşturduğu Mobil EBA Destek Noktası (EABÜS), 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerin, öğretmen ve arkadaşlarıyla buluşmasını sağladı. Kahramankazan’daki 8 farklı noktada hizmet veren EBABÜS’te, 76 öğrenci 124 günlük periyotta 496 saat boyunca derslere katıldı. Bu süreçte toplamda 1079 km yol kateden EBABÜS, ilçenin en uzaktaki köylerinde bile öğrencilere derslerinden geri kalmama imkânı sundu.

Kahramnankazan’ın öğretmen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, pandemi sürecinde okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, online eğitim gören, ancak teknolojiye ve internete erişim eksikliği yaşayan öğrencilerin derslerine katılması için Mobil EBA Destek Noktası oluşturulması için düğmeye basmıştı. Oğuz’un talimatının ardından belediyeye ait bir otobüs bilgisayar ve internetle donatılarak, Mobil EBA Destek Noktası haline getirilmişti. EBABÜS adı verilen bu otobüs, 15 bilgisayar ve internet alt yapısı ile donatılmıştı.

Köy köy dolaştı

Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında EBABÜS, ilçenin değişik noktalarında internet erişimi ve bilgisayarı olmayan öğrenciler için yoğun bir mesai harcadı. İlçe merkezine farklı uzaklıklarda olan 8 ayrı noktada hizmet veren EBABÜS, Alpagut, Çimşit, Emirgazi, İmrendi, Kumpınar, Yassıören, Soğulcak ve Kınık’ta öğrencilerin ayağına gitti. EBABÜS bu kapsamda 2020-2021 eğitim öğretim yılında toplamda 1079 km yol katetti. 8 farklı mahallede (köy) 124 gün boyunca hizmet veren EBABÜS, bu doğrultuda 76 öğrencinin 496 saat online ders almasını sağladı. EBABÜS ayrıca, farklı illerden gelen ve ilçenin değişik mahallelerinde kurdukları çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarını da kayıtlı olduğu illerdeki öğretmenleriyle buluşturdu. Böylece internet ve bilgisayarı olmayan öğrenciler, online olarak verilen derslere katılma imkânı buldu. EBABÜS’te ihtiyaç duyan öğrencilere kırtasiye malzemeleri de verildi.

Çocuklar mutlu, aileler memnun

Çocukları EBABÜS’te derslere katılan aileler uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirerek, memnuniyetlerini, “Başkanımız Serhat Bey’den ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yavrularımız okullarına EBABÜS sayesinde devam edebildi. Teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdi. EBABÜS sayesinde öğretmenlerinden ve arkadaşlarından ayrı kalmayan öğrenciler ise “Çok mutluyuz öğretmenimiz ve arkadaşlarımızdan ayrı kalmadık” şeklinde konuştu.

Bakan Ziya Selçuk da derse katılmıştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, Kahramankazan Belediyesinin EBABÜS’ü ziyaret ederek, öğrencilerle online derse katılmıştı. Bakan Selçuk ders sonrasında ise hediyeler verdiği öğrencilerle kar topu oynamıştı.

En az yavrularımız kadar mutlu olduk

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara’da ilk kez hayata geçirilen ve online eğitimin başladığı günden bu yana faaliyette olan EBABÜS sayesinde öğrencilerin, öğretmen ve arkadaşlarıyla buluştuğunu söyledi. İlçelerinde yaşayan her çocuğun kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Oğuz, “Uzaktan eğitime katılma imkânı bulamayan yavrularımız için oluşturduğumuz Mobil EBA Destek Noktası Otobüsü’nün çocuklarımızı öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla buluşturması bizleri de en az yavrularımız kadar mutlu etti” dedi. Oğuz, Kahramankazan Belediyesinin tüm imkânlarıyla her zaman öğrenci ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.